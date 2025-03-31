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Подполье сообщило об ударе по Черниговской области Украины

Подпольщик Лебедев: удар в Черниговской области пришелся на танковый полигон
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Удар в Черниговской области пришелся в районе танкового полигона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в интервью РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, за вечер 30 и ночь 31 марта на Украине было зафиксировано 43 прилета. Из этих прилетов пять — в Чернигове, три в пригороде и два в Черниговской области.

Лебедев утверждает, что в танковом полигоне удары пришлись по добровольцам и инструкторам.

23 марта Лебедев сообщил, что российские военные атаковали «тренировочный городок» Вооруженных сил Украины в поселке Десна в Черниговской области. На территории лагеря находятся казармы для украинских военных, а также техника и склады боеприпасов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подполье сообщило об ударе по аэродрому ВСУ в Полтаве.

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