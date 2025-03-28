Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подполье сообщило о проблемах в элитной бригаде ВСУ

ТАСС: в элитной бригаде ВСУ имени Анны Киевской начались проблемы с вооружением
close
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

В элитной 155-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Анна Киевская» возникли проблемы с вооружением из-за сокращения военной помощи со стороны США и Европы. Об этом представители пророссийского подполья «Дозор» рассказали в интервью ТАСС.

«Наш дозорный в 155-й бригаде «Анны Киевской» ВСУ сообщает о больших проблемах с обеспечением военной техникой и вооружением», — говорится в сообщении.

По данным представителя подполья, у 1-й танковой роты украинской стороны числятся десять танков Leopard, однако на поле боя находится лишь один. Он отметил, что в 3-й танковой роте также по списку числятся десять танков, однако в строю на деле нет ни одного.

До этого американский журнал Responsible Statecraft писал, что украинская армия проигрывает на поле боя, уступая территории, поскольку Киев зациклен на пиаре, а не на военных реалиях. Журналисты привели в пример ситуацию с 155-й бригадой ВСУ имени Анны Киевской, которую разрекламировали как одну из самых подготовленных к боям. В итоге из нее массово дезертировали военные.

Ранее пленный ВСУ развеял миф о «самой крутой» украинской бригаде.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами