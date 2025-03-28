В элитной 155-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Анна Киевская» возникли проблемы с вооружением из-за сокращения военной помощи со стороны США и Европы. Об этом представители пророссийского подполья «Дозор» рассказали в интервью ТАСС.

«Наш дозорный в 155-й бригаде «Анны Киевской» ВСУ сообщает о больших проблемах с обеспечением военной техникой и вооружением», — говорится в сообщении.

По данным представителя подполья, у 1-й танковой роты украинской стороны числятся десять танков Leopard, однако на поле боя находится лишь один. Он отметил, что в 3-й танковой роте также по списку числятся десять танков, однако в строю на деле нет ни одного.

До этого американский журнал Responsible Statecraft писал, что украинская армия проигрывает на поле боя, уступая территории, поскольку Киев зациклен на пиаре, а не на военных реалиях. Журналисты привели в пример ситуацию с 155-й бригадой ВСУ имени Анны Киевской, которую разрекламировали как одну из самых подготовленных к боям. В итоге из нее массово дезертировали военные.

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