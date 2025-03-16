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Армения отрицает обстрел позиций азербайджанских военных

Минобороны Армении назвало дезинформацией заявление Баку об обстреле на границе
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Nikol Pashinyan/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Минобороны Армении назвало дезинформацией заявление министерства обороны Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций с армянской стороны. Комментарий ведомства опубликован на его сайте.

«Сообщение МО Азербайджана о том, что якобы 16 марта в районе 09:45 подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на юго-восточном участке приграничной зоны, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Там также добавили, что аппарат премьер-министра Армении предложил создать совместный механизм между Баку и Ереваном для расследования случаев нарушения режима прекращения огня или информации о них, однако Азербайджан до сих пор не отреагировал на это предложение.

13 марта Азербайджан и Армения завершили переговоры по тексту мирного договора. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на XII Глобальном Бакинском форуме заявил, что Ереван принял предложения Баку касательно двух последних несогласованных пунктов документа.

Ранее сообщалось, что Армения готова не размещать силы третьих стран на границе с Азербайджаном.

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