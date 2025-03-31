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Пленный боец ВСУ рассказал о дезертирстве во время обучения в Норвегии

Пленный Дубовик: солдат ВСУ дезертировал во время обучения в Норвегии
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РИА Новости

Военнослужащий украинской армии дезертировал во время обучения в Норвегии. Об этом рассказал РИА Новости пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Дубовик.

Он рассказал, что с военной базы в Норвегии просто так не выпускали. Там опасались, что украинские военные сбегут.

«Просто один, у него, видать, родственники были в Германии, подъехали, забрали его. Там можно было, в принципе, со второй базы выйти так, чтобы незаметно было», — пояснил Дубовик.

Недавно другой украинский пленный Александр Смольников рассказал, что ВСУ почти три года воюют иностранными снарядами.

До этого стало известно, что украинцы продают в интернете иностранную военную и гуманитарную помощь, включая каски, форму и сухпайки. По данным агентства, на Украине можно купить американские, шведские, норвежские, французские, канадские и польские сухпайки.

Ранее украинский пленный хотел остаться в России и пытался притвориться гражданским.

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