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ВСУ начали применять новое устройство разведки в Херсонской области

РИА Новости: военные нашли в Херсонской области новое устройство разведки ВСУ
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Stringer/Reuters

Украинские военнослужащие установили новое устройство разведки на берегу реки Днепр в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали использовать автоматическое устройство технической разведки, которое позволяет записывать звук с помощью микрофона. Благодаря этому у украинских солдат появилась возможность заранее распознавать, какой тип техники и в каком количестве направляется к их позициям.

«[Далее военные ВСУ могут] оперативно передавать информацию с помощью мобильного телефона», — рассказал источник.

Он уточнил, что до сих пор российские военнослужащие не видели подобных устройств в зоне боевых действий. При этом в распоряжении солдат Вооруженных сил РФ есть как минимум один образец данной техники, который в скором времени будет передан специалистам.

30 марта заместитель командира артиллерийского дивизиона 18-й общевойсковой армии группировки российских войск «Днепр» с позывным «Комиссар» заявил, что за последние 1,5 года члены соответствующего подразделения поразили более 1,6 тыс. целей в Херсонской области. Как он сказал, его товарищи выполняли задачи даже в самый напряженный период «контрнаступления» украинских формирований на этом направлении.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, сколько процентов территории новых регионов страны контролируются российскими подразделениями.

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