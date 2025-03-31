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Пушилин рассказал, когда территория аэропорта Донецка будет разминирована

Пушилин: разминирование территории аэропорта Донецка начнут весной 2025 года
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Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Разминирование территории аэропорта Донецка начнут весной 2025 года. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, такие сроки установлены ввиду погодных условий.

Чиновник уточнил, что существуют нормативы, согласно которым запланирована работа по разминированию территории аэропорта. Сначала саперы осмотрят окрестности и уже после приступят к разминированию.

Пушилин добавил, что в течение 2025 года запланированы только предварительные подготовительные работы, восстановительные работы пока не начнутся, поскольку необходимо определиться с тем, что делать со взлетно-посадочной полосой.

По словам главы ДНР, нужно провести огромное количество экспертиз, разобрать завалы от старых сооружений, разрушенных в результате боевых действий с украинскими войсками. Также нужна работа строителей и других специалистов, которые могли бы предложить варианты того, как будет выглядеть новый аэропорт и территория вокруг него.

Ранее в ДНР разминировали почти 480 найденных боеприпасов.

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