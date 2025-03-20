В ДНР разминировали почти 480 найденных боеприпасов

Саперы МЧС России разминировали 479 боеприпасов, найденных сотрудниками в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В МЧС отметили, что сотрудники полиции во время оперативно-следственных мероприятий нашли несколько мест хранения взрывоопасных предметов (ВОП). Их утилизируют сотрудники МЧС.

Среди найденных боеприпасов оказались артиллерийские снаряды, минометные мины различных калибров, выстрелы к ручным противотанковым гранатометам, ручные гранаты, противотанковые и противопехотные мины. Часть боеприпасов уничтожили на месте, остальные перевезли на специализированную подрывную площадку.

До этого исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в городе Суджа, освобожденном от украинских войск, начались работы по разминированию. Как рассказал корреспондент РИА Новости, Хинштейн 19 марта посетил в больнице 101-летнюю женщину, пережившую оккупацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и эвакуированную из Суджи.

Ранее в Раде опровергли слухи об отставке Сырского на фоне провала в Курской области.