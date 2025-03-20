Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР разминировали почти 480 найденных боеприпасов

МЧС: саперы разминировали 479 боеприпасов, найденных в ДНР
close
МЧС России

Саперы МЧС России разминировали 479 боеприпасов, найденных сотрудниками в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В МЧС отметили, что сотрудники полиции во время оперативно-следственных мероприятий нашли несколько мест хранения взрывоопасных предметов (ВОП). Их утилизируют сотрудники МЧС.

Среди найденных боеприпасов оказались артиллерийские снаряды, минометные мины различных калибров, выстрелы к ручным противотанковым гранатометам, ручные гранаты, противотанковые и противопехотные мины. Часть боеприпасов уничтожили на месте, остальные перевезли на специализированную подрывную площадку.

До этого исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в городе Суджа, освобожденном от украинских войск, начались работы по разминированию. Как рассказал корреспондент РИА Новости, Хинштейн 19 марта посетил в больнице 101-летнюю женщину, пережившую оккупацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и эвакуированную из Суджи.

Ранее в Раде опровергли слухи об отставке Сырского на фоне провала в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами