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Стало известно, сколько целей поразил артдивизион ВС РФ в Херсонской области за 1,5 года

Свыше 1,6 тыс. целей поразил артдивизион ВС РФ в Херсонской области за 1,5 года
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Евгений Биятов/РИА Новости

Артдивизион 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с июля 2023 года сумел поразить свыше 1,6 тыс. целей в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил замкомандира дивизиона с позывным «Комиссар».

«Это и минометы, и артиллерия, и пункты управления беспилотными летательными аппаратами, и десант противника, также прикрываем пехоту», — уточнил Комиссар.

Он отметил, что военнослужащие дивизиона справились со своей задачей в самый горячий на направлении период «контрнаступления» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Практически все военнослужащие представлены к государственным наградам, многие уже их получили», — сказал замкомандира дивизиона.

Собеседник агентства назвал оперативную обстановку на направлении «стабильно напряженной». По словам Комиссара, Украина стала чаще обстреливать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

«Кажется, противник стал более озлобленным, сейчас больше бьет по гражданским», - добавил он.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, предположительно, баллистической ракетой. По информации Telegram-канала «Военное дело», удар пришелся по фабричным корпусам, которые использовались для размещения иностранных наемников и инструкторов из стран НАТО.

Ранее дрон ВС России увернулся от беспилотника ВСУ и поразил блиндаж ВСУ.

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