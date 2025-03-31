В Калужской области ночью уничтожили свыше 20 беспилотников

Шапша сообщил, что в Калужской области ночью сбили 24 беспилотника

В Кировском районе Калужской области ночью сбили 24 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью силами ПВО на территории Кировского района уничтожены 24 БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 6:16 по московскому времени.

На месте организована работа оперативной группы, отметил глава региона. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash сообщил, что в Калужской области в районе поселка Шайковка, где находится военный аэродром, были сбиты беспилотники ВСУ.

27 марта стало известно, что ВСУ стали применять свой новый ударный дрон FP-1, который несет на себе до 60 кг взрывчатки. По данным Telegram-канала SHOT, обломки таких беспилотников были найдены в Калужской, Воронежской, Саратовской, Московской и Тульской областях после массовых атак 24 января и 11 марта.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.