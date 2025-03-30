Водитель трактора снял на видео «паровозик» из восьми бомб на авиабазе ВКС России

Военный блогер Федоров показал на видео «паровозик» из восьми бомб

Водитель трактора на авиабазе ВКС России снял на видео перевозку восьми бомб «паровозиком». Ролик опубликовал военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

«Пока участники находятся в подготовке, трудяга везет паровозик чугунного инвентаря», — прокомментировал он видеозапись.

19 марта сообщалось, что российские специалисты увеличили устойчивость универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) бомб к воздействию помех. По информации Forbes, украинские системы глушения создают фальшивые сигналы, подавляющие реальные спутниковые данные, что сбивает с курса планирующие бомбы, заставляя их определять свое местоположение неверно.

Для противодействия таким помехам унифицированные модули планирования и коррекции оснащены системой «Комета». Она использует несколько радиоприемников, чтобы отличать настоящие сигналы от ложных, анализируя их силу и угол поступления. Это позволяет выделить реальный сигнал и отфильтровать помехи.

Ранее было опубликовано видео применения авиабомбы ФАБ-3000 по солдатам ВСУ под Курском.