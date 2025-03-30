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Водитель трактора снял на видео «паровозик» из восьми бомб на авиабазе ВКС России

Военный блогер Федоров показал на видео «паровозик» из восьми бомб
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РИА Новости

Водитель трактора на авиабазе ВКС России снял на видео перевозку восьми бомб «паровозиком». Ролик опубликовал военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

«Пока участники находятся в подготовке, трудяга везет паровозик чугунного инвентаря», — прокомментировал он видеозапись.

19 марта сообщалось, что российские специалисты увеличили устойчивость универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) бомб к воздействию помех. По информации Forbes, украинские системы глушения создают фальшивые сигналы, подавляющие реальные спутниковые данные, что сбивает с курса планирующие бомбы, заставляя их определять свое местоположение неверно.

Для противодействия таким помехам унифицированные модули планирования и коррекции оснащены системой «Комета». Она использует несколько радиоприемников, чтобы отличать настоящие сигналы от ложных, анализируя их силу и угол поступления. Это позволяет выделить реальный сигнал и отфильтровать помехи.

Ранее было опубликовано видео применения авиабомбы ФАБ-3000 по солдатам ВСУ под Курском.

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