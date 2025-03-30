За полчаса Крым атаковали три дрона ВСУ

Над Крымом были ликвидированы три беспилотника ВСУ. Об этом сообщает в Telegram-канале российское Минобороны.

Как заявили в оборонном ведомстве, дроны попытались атаковать территорию полуострова в период с 16:50 до 17:20. Они были уничтожены средствами ПВО (противовоздушной обороны).

До этого стало известно, что Брянскую область за 15 минут атаковали два БПЛА. Это произошло в период с 15:05 до 15:20. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате налетов никто не пострадал, разрушений тоже не было зафиксировано. После этого ВСУ атаковали еще четыре села в Белгородской области. Село Надежевка было обстреляно, а по населенным пунктам Березовка, Головчино и Ивановская Лисица ударили дроны. При этом были повреждены автомобили, автобус и частные дома.

Ранее сообщалось, что у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.