Брянскую область за 15 минут атаковали два БПЛА

Над Брянской областью обнаружены и уничтожены два беспилотника

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале написал, что средства ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили над регионом два беспилотника.

По его словам, при налете никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Российское Минобороны уточнило, что БПЛА попытались атаковать область в период с 15:05 до 15:20.

28 марта дроны оставили без света свыше 9 тыс. жителей Белгородской области. В 17:03 из-за налета БПЛА на регион была отключена высоковольтная линия 10 кВ, без света оказались более 1,1 тыс. потребителей в Грайворонском районе. А в 18:07 в результате атаки украинского дрона произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Борисовка — Красная Яруга филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». По этой причине прекратилось электроснабжение более 8 тыс. бытовых потребителей в Борисовском районе. При налетах дронов были повреждены и несколько трансформаторов.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.