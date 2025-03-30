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ВСУ атаковали четыре белгородских села

Губернатор Гладков сообщил, что ВСУ атаковали четыре села в Белгородской области
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ атаковали в регионе еще четыре села.

По его словам, ВСУ обстреляли село Надежевка. Там был разрушен ангар, повреждены соседние с ним постройки и два трактора.

«В селе Березовка Борисовского района в результате сброса взрывных устройств с беспилотника пробита кровля частного домовладения», — написал чиновник.

Он добавил, что в селе Головчино при налете БПЛА пострадал легковой автомобиль. А в Ивановской Лисице огонь после удара беспилотника уничтожил автомобиль и гараж. Осколками дрона в селе также посекло машину, автобус, стекла, фасады и двери в социальном и коммерческом объектах и частном доме.

Утром БПЛА ударил по частному сектору Ивановской Лисицы. При этом пострадал замглавы администрации Грайворонского округа, секретарь местного совета безопасности Вячеслав Радченко. У него диагностировали осколочные ранения конечностей и минно-взрывную травму. Мужчина был госпитализирован.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

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