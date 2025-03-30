NYT заявила о координации ударов ВСУ с базы США в Германии

Американские военные, дислоцированные на базе в германском Висбадене, передавали украинским войскам разведданные о позициях российских войск, а также координировали почти все удары РСЗО HIMARS. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

В публикации утверждается, что ежедневно военные США и Украины устанавливали приоритеты нацеливания. Вооруженные силы Украины (ВСУ) зависели от американцев в плане разведданных, а оперативная группа Dragon «проверяла и контролировала практически каждый удар HIMARS», отмечает издание.

По данным NYT, ВМС США получили разрешение на координацию операций, проводимых в крымских водах, в 2022 году. К 2024 году же американцы начали оказывать помощь ВСУ в нанесении ударов вглубь территории России, говорится в публикации.

28 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что достиг с европейскими партнерами договоренности о расширении доступа Киева к их разведывательной информации.

Ранее стало известно, что Украина получает 80% разведданных от союзников, в основном от США.