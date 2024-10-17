Зеленский предложил заменить американских военных в Европе солдатами ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на сессии Евросовета в Брюсселе предложил после завершения конфликта заменить контингент Соединенных Штатов в Европе военными ВСУ. Слова украинского президента передает РИА Новости.

«Мы предлагаем заменить часть американского контингента нашими солдатами. В особенности в Европе или в месте, о котором мы договоримся. Что позволит США сделать больше в своем приоритетном Индо-Тихоокеанском регионе», — сказал он.

Накануне Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Состоит он из пяти пунктов, в числе которых – снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. Зеленский заявил, что второй, третий и четвертый пункты озвученной им программы имеют секретные положения, которые не были озвучены публично, но были представлены партнерам Украины для ознакомления. В его офисе позднее сообщили, что в тайных положениях «плана победы» идет речь об ударах по территории России.

Ранее Зеленский в Брюсселе не смог ответить на вопросы с критикой его «плана».