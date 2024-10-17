Президент Украины Владимир Зеленский отказался отвечать на критику «плана победы» во время своей поездки в Брюссель на специальное заседание Европейского совета. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает агентство, украинского лидера попросили прокомментировать слова критиков «плана» о том, что в документе содержится только то, что западные союзники могут сделать для Украины, но нет ничего о том, что сама Украина может сделать для союзников.

«План подготовили не для критиков», — заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что его страна «уже и так делает многое», поэтому теперь очередь за союзниками. По его мнению, преимущество «плана» состоит в том, что он «не зависит от воли Москвы».

Затем Зеленский выступил на заседании Европейского совета, где представил свой «план победы» лидерам стран ЕС.

«План победы» содержит в себе пять пунктов и три секретных положения. Также документ предусматривает, в числе прочего, снятие запрета на удары западным оружием вглубь РФ и приглашение Украины в НАТО.

Ранее в Раде назвали не ясным «план победы» Зеленского.