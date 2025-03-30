В Московской области началось прощание с известным медиком бригады «Эспаньола»

В Московской области проходит прощание с военным медиком из добровольческой бригады «Эспаньола» Иваном Демидовым с позывным Доктор Ботокс. Об этом сообщает RTVI в своем Telegram-канале.

На церемонию прощания пришли сотни сослуживцев Демидова, а также волонтеры и представители общественных организаций. Помимо этого, на похоронах присутствовали военнослужащий Евгений Рассказов с позывным «Топаз», волонтер Наталья Хим и лидер группы «Русский Стяг» Евгений Долганов.

По данным издания, мужчина погиб в марте этого года в Белгородской области. Тело медика после церемонии кремируют, а затем похоронят по славянским обычаям.

24 марта в зоне СВО погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а также оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что всего при обстреле Кременского муниципального округа погибли шесть человек. СК возбудил уголовное дело.

До этого пресс-служба российского хоккейного клуба «Сокол» сообщила, что в зоне проведения СВО погиб бывший игрок команды Евгений Константинов. В период с 2009 по 2015 годы спортсмен выступал за команду «Сокол-99», в том числе в рамках Первенства РФ среди юношей региона «Поволжье».

Ранее в зоне спецоперации погиб иеромонах Константин, который находился на фронте в течение трех лет.