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В США заявили, что ВСУ входили в Курскую область с западной техникой тайно от Вашингтона

NYT: ВСУ входили в Курскую область с техникой союзников Украины тайно от США
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вошли на территорию Курской области в августе прошлого года с техникой союзников Киева без ведома Вашингтона. Об этом пишет американская газета New York Times.

«Украина снова держала их в неведении; они тайно пересекли взаимно согласованную линию, доставив оборудование, которое было поставлено коалицией, на российскую территорию», — утверждается в статье.

Издание подчеркивает, что украинская атака на Курскую область с западным оружием стала «серьезным нарушением доверия».

До этого аналитик по американским вопросам Китайской академии общественных наук Люй Сян выразил мнение, что вторжение ВСУ в Курскую область стало крупнейшей стратегической ошибкой Соединенных Штатов и Украины. Он пояснил, что вторжение ВСУ на территорию Курской области предоставило России веский повод для нанесения ударов по Украине.

Ранее в Раде опровергли слухи об отставке Сырского на фоне провала в Курской области.

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