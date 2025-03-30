NYT: ВСУ входили в Курскую область с техникой союзников Украины тайно от США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вошли на территорию Курской области в августе прошлого года с техникой союзников Киева без ведома Вашингтона. Об этом пишет американская газета New York Times.

«Украина снова держала их в неведении; они тайно пересекли взаимно согласованную линию, доставив оборудование, которое было поставлено коалицией, на российскую территорию», — утверждается в статье.

Издание подчеркивает, что украинская атака на Курскую область с западным оружием стала «серьезным нарушением доверия».

До этого аналитик по американским вопросам Китайской академии общественных наук Люй Сян выразил мнение, что вторжение ВСУ в Курскую область стало крупнейшей стратегической ошибкой Соединенных Штатов и Украины. Он пояснил, что вторжение ВСУ на территорию Курской области предоставило России веский повод для нанесения ударов по Украине.

Ранее в Раде опровергли слухи об отставке Сырского на фоне провала в Курской области.