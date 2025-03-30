Вооруженные силы Украины (ВСУ) вошли на территорию Курской области в августе прошлого года с техникой союзников Киева без ведома Вашингтона. Об этом пишет американская газета New York Times.
«Украина снова держала их в неведении; они тайно пересекли взаимно согласованную линию, доставив оборудование, которое было поставлено коалицией, на российскую территорию», — утверждается в статье.
Издание подчеркивает, что украинская атака на Курскую область с западным оружием стала «серьезным нарушением доверия».
До этого аналитик по американским вопросам Китайской академии общественных наук Люй Сян выразил мнение, что вторжение ВСУ в Курскую область стало крупнейшей стратегической ошибкой Соединенных Штатов и Украины. Он пояснил, что вторжение ВСУ на территорию Курской области предоставило России веский повод для нанесения ударов по Украине.
Ранее в Раде опровергли слухи об отставке Сырского на фоне провала в Курской области.