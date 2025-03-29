Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Суджанском районе мирный житель подорвался на мине

Хинштейн: в Суджанском районе мирный житель подорвался на мине
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Суджанском районе серьезные ранения получил 39-летний мирный житель, подорвавшись на мине между селами Борки и Плехово. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Мужчину в тяжелом состоянии медики скорой помощи доставили в Курскую областную больницу.

Хинштейн напомнил, что решением оперативного штаба въезд в ряд приграничных населенных пунктов, включая Борки и Плехово, ограничен. Глава региона подчеркнул, что там до сих пор крайне опасно из-за неразорвавшихся боеприпасов.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт») в связи с ранением мужчины в Курской области, который во время сельхоз работ на тракторе наехал на мину. Следствие установило, что взрывчатка была установлена украинскими диверсантами в августе прошлого года.

Ранее сапер рассказал, что ВСУ минируют электронные сигареты.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами