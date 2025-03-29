В Суджанском районе мирный житель подорвался на мине

В Суджанском районе серьезные ранения получил 39-летний мирный житель, подорвавшись на мине между селами Борки и Плехово. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Мужчину в тяжелом состоянии медики скорой помощи доставили в Курскую областную больницу.

Хинштейн напомнил, что решением оперативного штаба въезд в ряд приграничных населенных пунктов, включая Борки и Плехово, ограничен. Глава региона подчеркнул, что там до сих пор крайне опасно из-за неразорвавшихся боеприпасов.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт») в связи с ранением мужчины в Курской области, который во время сельхоз работ на тракторе наехал на мину. Следствие установило, что взрывчатка была установлена украинскими диверсантами в августе прошлого года.

Ранее сапер рассказал, что ВСУ минируют электронные сигареты.