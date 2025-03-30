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Эксперт объяснил причину активизации ВСУ у Кременной

Аналитик Марочко: ВСУ активизировались у Кременной из-за успехов ВС России
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Активизация подразделений Вооруженных сил Украины у Кременной в Луганской народной республике связана с успехами российской армии в Серебрянском лесничестве и кременских лесах. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Это, прежде всего, связано с успехами наших войск, которые зачищают планомерно Серебрянское лесничество, кременские леса», — отметил он, комментируя активизацию ВСУ у Кременной.

По словам эксперта, украинская армия пытается замедлить продвижение российских войск, чтобы как можно дольше продолжать активную фазу боевых действий.

26 марта Марочко сообщил, что ВСУ в районе Кременной в ЛНР отходят на третью линию обороны. На одном из участков юго-западнее Кременной бойцы РФ практически отбросили противника к устью реки Северский Донец, сказал он. Эксперт уточнил, что украинские войска оказались зажаты на этом участке фронта и испытывают серьезные трудности. Кроме того, украинские подразделения вынуждены отступать на позиции в тылу после усиленных артиллерийских и авиационных ударов ВС России, добавил Марочко.

Ранее стало известно о попытках ВСУ выстроить эшелонированную оборону в ЛНР.

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