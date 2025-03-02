Стало известно о попытках ВСУ выстроить эшелонированную оборону в ЛНР

Украинские бойцы создают новые позиции в районе города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР), тем самым пытаясь выстроить эшелонированную оборону. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто теряют свои позиции на соответствующем направлении. В связи с этим они начали выкапывать траншеи, которые в будущем могут послужить путями для отступления.

«Окапывание противника у Кременной — это не что иное, как подготовка украинскими боевиками эшелонированной обороны <...>. То есть, по сути, идет плановая работа по созданию условий для долговременных боевых действий и для стабилизации данного участка фронта», — уточнил специалист.

Марочко добавил, что при создании дополнительных траншей военные ВСУ нередко используют тактику «лисьих нор». К текущему моменту украинские солдаты вырыли огромное количество таких нор на территории леса, расположенного у Кременной.

«В дальнейшем эти <...> норы соединяются друг с другом и уже выкапываются полноценные траншеи», — отметил эксперт.

17 февраля украинский дрон атаковал автомобиль сотрудников компании «Энергосбыт Луганск» в Кременной. Как рассказали в правительстве ЛНР, в результате удара пострадали три человека. Им была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Ранее жителей Кременной призвали не покидать город из-за атак со стороны украинских формирований.