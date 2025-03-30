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В Германии усомнились в идее отправки «миротворцев» на Украину

Экс-глава ХДС Лашет усомнился в идее отправки миротворцев на Украину
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Wolfgang Rattay/Reuters

Идея отправки «миротворческих сил» стран Запада на территорию Украины без участия военнослужащих США является сомнительной. Об этом сообщил экс-председатель Христианско-демократического союза (ХДС), депутат немецкого бундестага Армин Лашет в интервью Funke, пишет РИА Новости.

«Не могу представить, как выглядели бы миротворческие силы на Украине без американцев», — отметил он.

Кроме того, Лашет подчеркнул, что странам Европы не следует противостоять президенту США Дональду Трампу, иначе они «не продвинутся вперед и на миллиметр».

27 марта агентство Associated Press, ссылаясь на неназванного французского чиновника, сообщило, что военное руководство европейских стран изучает различные варианты развертывания своих военных на территории Украины, в том числе вдоль реки Днепр.

До этого агентство Bloomberg писало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

Ранее очередную идею Зеленского назвали «пиром во время чумы».

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