На Украине 21-летняя девушка с медицинским образованием подписала контракт для не достигших мобилизационного возраста. Об этом заявил Генштаб Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале.

«Первая девушка, подписавшая контракт 18-24! По крайней мере, в 72-й бригаде», — говорится в публикации.

Близким о своем решении девушка сообщила за полтора дня до начала подготовки, добавили в Генштабе ВСУ.

11 февраля на Украине начался набор в армию по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет. Добровольцам в рамках проекта «Контракт 18-24» обещают выплату в размере 1 млн гривен за подписание контракта и 120 тысяч гривен ($2,7 тысячи) ежемесячного вознаграждения. Кроме того, молодым контрактникам предлагают обучение за государственный счет, ипотеку под 0% и бесплатное медицинское обеспечение. Также они будут иметь право на выезд за границу после года службы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что молодые люди, не достигшие мобилизационного возраста, в рядах ВСУ будут «пушечным мясом» и «живым щитом» для президента Владимира Зеленского.

Ранее в Раде раскритиковали Зеленского за попытку «купить мобилизацию».