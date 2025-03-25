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Российские солдаты спасли пролежавшего восемь дней под завалами бойца ВСУ

RT: в Курской области спасли бойца ВСУ, пролежавшего восемь дней под завалами
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие спасли бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), пролежавшего восемь дней под завалами в Курской области. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

По данным канала, украинского бойца взяли в плен бойцы 30-го мотострелкового полка ВС России. По словам пленного солдата, его отправили на ротацию в Курскую область в начале марта. Он отметил, что почти все его сослуживцы были уничтожены ударами российской стороны.

Боец ВСУ поделился, что перед отправкой на линию боевого соприкосновения он обучался в Великобритании, где его обучали 20-летние канадские военные, у которых не было опыта.

До этого британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон снял на свою нательную камеру GoPro, как бойцы 5-го батальона 810-й бригады морской пехоты взяли его в плен в Суджанском районе Курской области. На кадрах видно, как российские морпехи вплотную подходят к военным ВСУ и берут их в плен.

Ранее наемников из Польши и Грузии обвинили в особой жестокости в Курской области.

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