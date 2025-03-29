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Российские войска уничтожают танки Abrams минами ценой в 200 рублей

RT: Бойцы ВС России уничтожают американские танки Abrams минами за 200 рублей
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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Российские саперы эффективно используют недорогие мины для уничтожения американских танков Abrams, состоящих на вооружении ВСУ. Об этом сообщил военному корреспонденту RT Максиму Аль-Тури начальник инженерно-саперной лаборатории с позывным «Раф».

По его словам, стоимость производства одной такой мины составляет всего 200 рублей. Производство партии этих боеприпасов занимает всего три часа.

«Эта мина действительно очень дешевая для производства - буквально 200 рублей», — подчеркнул «Раф», отметив разительный контраст между низкой стоимостью мин и многомиллионной ценой американских танков.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины в общей сложности получили от Соединенных Штатов 31 танк Abrams. К настоящему времени в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожены 20 танков. Первые 17 Abrams были уничтожены в период с февраля по август 2024 года. Еще три танка были подбиты в декабре 2024-го — январе 2025 года на территории Курской области.

Ранее были опубликованы кадры захваченного танка Abrams ВСУ под Малой Локней.

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