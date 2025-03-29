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Из-за атак БПЛА под Белгородом повреждены трансформатор и линия электропередачи

В Белгородской области из-за атак БПЛА отключилась линия электропередачи
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Ints Kalnins/Reuters

Российское Минобороны сообщило в своем Telegram-канале о том, что 28 марта украинские дроны неоднократно атаковали энергообъекты на территории Белгородской области.

По данным ведомства, утром беспилотники ВСУ ударили по объектам филиала ПАО (публичного акционерного общества) «Россети Центр» — «Белгородэнерго». В 5:30 после обрыва провода отключилась высоковольтная линия 35 кВ Айдар — Белый Колодезь, а в 10:34 БПЛА атаковал на подстанцию 110 кВ Красная Яруга. При этом был значительно поврежден трансформатор.

На этом фоне российское оборонное ведомство отметило, что ВСУ нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях, несмотря на мораторий.

24 марта делегации России и США провели в Эр-Рияде переговоры по урегулированию на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов. По ее итогам Россия и США согласовали список энергообъектов, подпадающих под действие моратория на удары по энергосистеме.

26 марта в Минобороны РФ заявили, что Украина целенаправленно нарушает договоренности по прекращению атак на объекты гражданской энергетики, достигнутые в Эр-Рияде: за два дня ВСУ предприняли три попытки ударов по целям в Крыму, Брянской и Курской областях, одну из атак удалось отбить.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

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