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В Минобороны заявили, что ВСУ нарастили число атак на энергообъекты РФ

МО: ВСУ нарастили атаки на энергообъекты в Курской и Белгородской областях РФ
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Владимир Вяткин/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях Российской Федерации, несмотря на мораторий.

Так, в Белгородской области были зафиксированы пять атак по объектам ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго». Кроме того, 28 марта по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» был нанесен удар с применением реактивных снарядов HIMARS, в результате этого энергообъект оказался фактически уничтожен.

До этого в Минобороны РФ неоднократно заявляли, что Украина нарушает мораторий на удары по энергетическим объектам.

Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет заявил, что Россия может выйти из договоренности по мораторию на удары по энергетическим объектам Украины, так как Киев не соблюдает свои обязательства.

Ранее генсек ООН рассказал об участии в урегулировании конфликта на Украине.

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