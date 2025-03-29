В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили на всей территории Курской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона в официальном Telegram-канале.

Заявление было опубликовано в 16:06 мск.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами <...>. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — говорится в тексте.

29 марта временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что один из мирных жителей подорвался на мине между селами Борки и Плехово в Суджанском районе. По его словам, речь идет о 39-летнем мужчине. Врачи скорой помощи доставили его в Курскую областную больницу в тяжелом состоянии.

На фоне произошедшего чиновник напомнил гражданам, что оперативный штаб региона ограничил въезд в ряд приграничных населенных пунктов. В том числе это касается сел Плехово и Борки. Как отметил Хинштейн, мирным жителям опасно возвращаться в соответствующие населенные пункты, так как здесь могут находиться неразорвавшиеся боеприпасы.

Ранее в одном из храмов в Курской области после обстрела со стороны украинских войск сгорели святыни.