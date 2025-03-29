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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: ВСУ потеряли в Курской области за сутки 190 военнослужащих
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Александр Полегенько/ТАСС

Министерство обороны России сообщило, что за сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении составили более 190 военнослужащих.

Также были уничтожены две БМП, бронемашина, шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, склад боеприпасов, а также другая техника.

Отмечается, что всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 70890 военнослужащих, 402 танка и сотни единиц другой техники.

Также стало известно, что российские военные взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области. Так, подразделения «Южной» группировки войск заняли населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР. Подразделения группировки войск «Днепр» освободили от войск Вооруженных сил Украины населенный пункт Щербаки Запорожской области. При этом в боях в ДНР за сутки ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, танк, бронемашину HMMWV и пять автомобилей.

Ранее Путин заявил, что все разрушенные объекты в Курской области будут восстановлены.

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