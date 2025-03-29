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В Херсонской области заявили об ударах ВСУ по ремонтным бригадам

Губернатор Сальдо: ВСУ обстреливают ремонтные бригады в Херсонской области
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Украинские войска продолжают нарушать объявленный мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры, в том числе обстреливая ремонтные бригады в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) все еще атакуют трансформаторные подстанции на территории российского субъекта. Из-за этого в населенных пунктах время от времени происходят отключения света.

«Еще и обстреливают ремонтные бригады, мешая им устранять повреждения и показывая свое зверское отношение к мирным жителям», — подчеркнул Сальдо.

На этом фоне губернатор пришел к выводу, что Киев не будет соблюдать договоренность о приостановке обстрелов инфраструктурных объектов. Как он отметил, украинским чиновникам приходится давать подобные обещания под давлением президента США Дональда Трампа, но в реальности они «делают совершенно другое».

25 марта Москва и Вашингтон договорились объявить временный мораторий на удары по российским и украинским энергетическим объектам. В список сооружений, обстрелы которых должны были быть приостановлены на 30 дней, вошли нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища. То же касается дамб гидроэлектростанций, трубопроводов и иных объектов.

Несмотря на это, 29 марта ВСУ атаковали солнечные электростанции в Херсонской области. Комментируя ситуацию, Сальдо выразил уверенность, что эти обстрелы не смогут повлиять на энергетический баланс региона.

Ранее в Кремле оценили возможность выхода российской стороны из моратория на удары по энергетическим объектам.

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