ВСУ подвергли минометному обстрелу Херсонскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли минометному обстрелу солнечные электростанции в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Чиновник подчеркнул, что эти обстрелы не имеют военного значения, они не смогут повлиять на энергетический баланс области. По словам Сальдо, эти обстрелы нарушают договоренности по мораторию на удары по энергетической инфраструктуре, которые были предложены в ходе переговоров США с Россией и США с Украиной в Саудовской Аравии 23–25 марта.

Сальдо добавил, что России будет чем ответить, если «на добрые слова позитивный рефлекс» у руководства Украины не вырабатывается».

Накануне сообщалось, что ВСУ ударили по зданию Центральной районной больницы в городе Алешки Херсонской области. Здание получило серьезные повреждения.

25 марта Москва и Вашингтон договорились о временном моратории на удары по энергетическим объектам России и Украины. В список объектов, которые запрещено атаковать в течение 30 дней, вошли нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища, а также АЭС и дамбы ГЭС, трубопроводы и другие объекты. Кроме того, итогом переговоров в Эр-Рияде стала договоренность о прекращении огня на Черном море и новая сделка по продовольствию.

Ранее на Украине подвели мрачный итог по переговорам в Саудовской Аравии.