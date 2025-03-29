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Беспилотник ВСУ убил скрывавшегося от мобилизации мужчину

РИА Новости: ВСУ убили уклониста от мобилизации дроном «Баба-Яга»
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Russian Defense Ministry Press Service photo via AP

Вооруженные силы Украины запустили беспилотник «Баба-Яга» в скрывавшегося от мобилизации жителя населенного пункта Новооленовка в ДНР. Об этом сообщила РИА Новости супруга погибшего.

По ее словам, им удалось избежать получения повестки. Ее муж только закончил полевые работы, как вдруг у него пропала бронь от мобилизации и сразу начали приходить повестки.

«Нам прилетела в подвал «Баба-Яга» и отбила ему две ноги. Он от шока умер», — рассказала она.

Женщина добавила, что ВСУ намеренно атаковали местных жителей.

До этого Associated Press писало, что украинские власти смогут призывать в армию людей в возрасте 18–25 лет, ранее не подлежавших мобилизации. По словам нового замглавы офиса президента Украины Павла Палису, Киев находится на завершающей стадии разработки реформы набора на военную службу.

Палиса добавил, что защита Украины является не только обязанностью ВСУ, но и каждого украинца.

Ранее стало известно, что семья из ДНР два месяца прятала у себя в подвале российского военного.

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