RT: семья из ДНР два месяца прятала в своем подвале раненого бойца ВС РФ от ВСУ

Семья из Донецкой народной республики (ДНР) два месяца прятала у себя раненого российского военного от ВСУ, сообщает RT.

По информации телеканала, российский доброволец с позывным «Князь» получил ранения в ходе штурма села Новый Комар в ДНР. Его спасли супруги, которые в течение двух месяцев укрывали бойца в своем подвале и выхаживали его. При этом в соседнем здании была обустроена позиция солдат ВСУ.

«14 декабря мы зашли, я получил ранение. Эвакуация моя провалилась, и я, скрываясь от вражеских дронов, остался под деревом. Без воды и еды. Я потерял счет времени — как выяснилось позже, на улице я так провел почти две недели. Потом пополз в дом на самой окраине, просто от безысходности. Ноги замерзшие, <...>. Спустился в подвал, где сидели двое мирных жителей — муж и жена. Сейчас они для меня дядя Юра и тетя Наташа», — поделился «Князь».

Супруги рассказали, что их дом был разрушен и они были вынуждены скрываться в подвале. Для российского бойца они оборудовали схрон под полкой с соленьями на случай, если к ним заглянет кто-то посторонний.

В настоящее время «Князь» проходит реабилитацию и мечтает познакомить дядю Юру и тетю Наташу со своей семьей.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что за неделю российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне СВО.

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