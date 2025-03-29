В ЛНР назвали причину пожара в промзоне Луганска

ТАСС: пожар в промзоне Луганска начался из-за упавших фрагментов двух БПЛА

Пожар в промышленной зоне Луганска начался из-за упавших фрагментов двух сбитых беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Луганской народной республики (ЛНР).

По данным агентства, на месте горят складские помещения, пострадавших нет.

Пожар начался на фоне воздушной тревоги и работы систем российской противовоздушной обороны, о которых в Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Также днем в Луганске на станции ремонта газобаллонного оборудования произошел взрыв.

На месте происшествия спасатели нашли 53-летнего мужчину, его госпитализировали с ожогами. Накануне в поселке Красногорский Еманжелинского округа в Челябинской области произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме.

15 марта посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что в небе над ЛНР сбили украинский дрон с боеприпасом, содержащим отравляющие вещества. Дипломат не исключил, что Вооруженные силы Украины намеревались нанести удар по гражданскому объекту, так как в месте обнаружения беспилотника нет никаких воинских частей.

Ранее в ЛНР дрон-камикадзе ВСУ атаковал рабочих.