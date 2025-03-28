Минобороны: за неделю ВС РФ взяли под контроль пять населенных пунктов

За неделю российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» на территории Курской области освободили Гоголевку.

На Харьковском и Белгородском направлениях российские военные нанесли поражение подразделениям четырех механизированных бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ. За неделю в зоне ответственности «Севера» потери противника составили до 2190 военнослужащих.



Подразделения группировки войск «Запад» за неделю взяли под контроль населенные пункты Мирное в ДНР и Красное Первое в Харьковской области. Группировка «Центр» заняли населенный пункт Срибное в ДНР.

В Запорожской области подразделения группировки войск «Днепр» взяли под контроль населенный пункт Малые Щербаки.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской весны» писал, что для ВСУ складывается «опасная ситуация» в районе Лимана в ДНР, где российские военные прорывают оборону украинской армии. По данным канала, бойцы ВС РФ давят на Ямполовку, продвигаются в Тернах и фактически полностью взяли под контроль этот населенный пункт.

Ранее военный эксперт рассказал о прорыве обороны ВСУ у Катериновки в ДНР.