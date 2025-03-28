Военный эксперт рассказал о прорыве обороны ВСУ у Катериновки в ДНР

Российские бойцы, прорвав оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Невского в Луганской народной республике (ЛНР), продвинулись в направлении Катериновки соседней Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в интервью ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«После нескольких накатов на украинские позиции западнее Новолюбовки — в районе Невского — нашим войскам удалось прорвать оборону противника и продвинуться по хребту в направлении Катериновки», — заявил он.

По словам эксперта, часть разобщенных подразделений украинской стороны после прорыва ВС РФ отошли и усилили позиции на юге Катериновки, а другие солдаты ВСУ разошлись по окрестностям западнее реки Жеребец.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской весны» писал, что для ВСУ складывается «опасная ситуация» в районе Лимана в ДНР, где российские военные прорывают оборону украинской армии. По данным канала, бойцы ВС РФ давят на Ямполовку, продвигаются в Тернах и фактически полностью взяли под контроль этот населенный пункт.

Ранее бойцы ВДВ уничтожили ретранслятор ВСУ на потопленном судне у Кинбурнской косы.