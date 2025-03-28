Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт рассказал о прорыве обороны ВСУ у Катериновки в ДНР

Марочко: ВС РФ, прорвав оборону ВСУ, продвинулись у Катериновки в ДНР
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские бойцы, прорвав оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Невского в Луганской народной республике (ЛНР), продвинулись в направлении Катериновки соседней Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в интервью ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«После нескольких накатов на украинские позиции западнее Новолюбовки — в районе Невского — нашим войскам удалось прорвать оборону противника и продвинуться по хребту в направлении Катериновки», — заявил он.

По словам эксперта, часть разобщенных подразделений украинской стороны после прорыва ВС РФ отошли и усилили позиции на юге Катериновки, а другие солдаты ВСУ разошлись по окрестностям западнее реки Жеребец.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской весны» писал, что для ВСУ складывается «опасная ситуация» в районе Лимана в ДНР, где российские военные прорывают оборону украинской армии. По данным канала, бойцы ВС РФ давят на Ямполовку, продвигаются в Тернах и фактически полностью взяли под контроль этот населенный пункт.

Ранее бойцы ВДВ уничтожили ретранслятор ВСУ на потопленном судне у Кинбурнской косы.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами