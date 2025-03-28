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В Раде раскритиковали систему мобилизации на Украине

Депутат Рады Мазурашу назвал рабовладельческой систему мобилизации на Украине
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Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Действующая на Украине система мобилизации базируются на рабовладельческих принципах. Об этом заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу в эфире телеканала «Рада».

«Мне как депутату приходится слышать эти жалобы практически на каждой встрече с избирателями. У нас мобилизационная работа построена и базируется на рабовладельческой философии», — сказал Мазурашу.

Депутат осудил насильственные задержания украинцев призывного возраста для мобилизации. По его мнению, такие методы вредят украинской армии, обществу и экономике страны. Мазурашу призвал ТЦК (территориальные центры комплектования — аналог российских военкоматов) заниматься качественным отбором и привлечением в армию мужчин, реально способных защищать страну, а не вредить ей.

До этого внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что военное положение и мобилизация на Украине не будут продлены после 9 мая. Он отметил, что соответствующее распоряжение уже поступило в военкоматы.

5 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал законпроекты, на 90 дней продлевающие военное положение и мобилизацию. Они действуют до 9 мая 2025 года.

Ранее в сеть попала конфиденциальная информация о деятельности украинских ТЦК.

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