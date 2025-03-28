Появилось видео рукопашной схватки российского военного с бойцом ВСУ

Появилось снятое беспилотником видео, запечатлевшее рукопашную схватку между российским штурмовиком и украинским военнослужащим. Ролик выложил Telegram-канал «Военное дело».

Видео демонстрирует следующее развитие событий: сначала показана погоня украинского солдата за российским бойцом по окопу, затем – детализированный кадр их схватки. В результате российский военнослужащий одержал победу.

До этого российский боец из Якутии Андрей Григорьев стал известен после того, как в интернете появилось видео, на котором он вступил в схватку на ножах с украинским военным. Позже фермеры Якутии помогли Григорьеву в создании собственной фермы, подарив ему 20 голов скота, а также лошадь якутской породы. До отправки в зону СВО мужчина работал трактористом в сельскохозяйственном кооперативе на своей малой родине в Нюрбинском районе.

Ранее в Якутии герой, победивший в рукопашной схватке бойца ВСУ, получил квартиру.