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Финский профессор назвал единственный способ для отправки миротворцев на Украину

Профессор Малинен: РФ может диктовать, какие войска войдут на Украину
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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия может диктовать, вооруженные силы какой страны могут находиться на украинской территории. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.

Он отметил, что когда Финляндия проиграла мы Советскому Союзу, то была вынуждена вывести все немецкие войска со своей территории, а также ей пришлось привлечь к ответственности и ликвидировать все фашистские и националистические группировки.

«Итак, да. Россия может диктовать, какие войска войдут на Украину, и если ваши войска войдут [туда], они станут законными военными целями», — написал он.

По его мнению, единственный способ избежать этого — создать санкционированную ООН миротворческую миссию.

26 марта агентство Reuters со ссылкой на источники в Евросоюзе сообщало, что европейские страны склоняются к отказу от идеи об отправке войск на Украину в пользу поиска альтернативных вариантов поддержки страны. Идея отправки европейского контингента выглядела привлекательной, когда Украина была в лучшем положении. Источники агентства также добавили, что отправке контингента мешают жесткое противодействие России и растянутые логистические цепочки.

Ранее МО Швеции заявило, что из-за позиции США невозможно отправить войска ЕС на Украину.

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