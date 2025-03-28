Переход под контроль российских войск харьковского села Красное Первое позволит им выровнять линию фронта. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Наша армия продолжает расширять зону контроля на правом берегу реки Оскол, продвигаясь севернее Двуречной. Это ступенчатое продвижение, которое позволяет нам выровнять линию фронта», — сказал он.

28 марта в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Красное Первое в Харьковской области. За операцию по освобождению территории несла ответственность группировка войск «Запад».

По информации ведомства, контроль над населенным пунктом Красное Первое стал возможен благодаря активным и решительным действиям бойцов ВС РФ.

Накануне Ганчев рассказал, что российские войска пресекают контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении. По его словам, фронт на этом направлении «уверенно движется».

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.