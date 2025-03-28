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ВСУ ударили двумя снарядами по больнице в Херсонской области

Минздрав: ВСУ нанесли удар по больнице в Алешках Херсонской области
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Министерство здравоохранения Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по зданию Центральной районной больницы в городе Алешки Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава в Telegram-канале.

«Из-за попадания двух снарядов крупного калибра здание медицинского учреждения получило серьезные повреждения», — отметили в ведомстве.

В минздраве уточнили, что один из снарядов упал в десяти метрах от больницы, а другой попал прямо в здание. В результате оказались выбиты окна и двери в медучреждении. Кроме того, повреждения получили фасад и крыша больницы.

В настоящий момент в медучреждении ведутся ремонтные работы по восстановлению поврежденных помещений. В ведомстве сообщили, что пострадавших и жертв, к счастью, нет.

19 марта ВСУ с помощью дрона атаковали больницу в Хомутовском районе Курской области. Как сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, в результате оказался поврежден фасад здания и остекление на первом и втором этаже. Обошлось без пострадавших.

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