Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хинштейн сообщил об ударах ВСУ по зданию больницы в Курской области

Хинштейн: украинские военные ударили по больнице в Хомутовском районе
close
Alina Smutko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по больнице в Хомутовском районе Курской области. Никто не пострадал, об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«‎Сегодня под атаку врага попал Хомутовский район. Украинский FPV-дрон ударил по зданию Хомутовской ЦРБ. В результате атаки посечен фасад здания и остекление первого и второго этажей», — сообщил Хинштейн.

Он также призвал жителей области пока не возвращаться в приграничные районы.

Накануне, как сообщал врио главы региона, украинские военные ударили по зданию школы в деревне Рыжевка Рыльского района. В результате атаки получила повреждения кровля здания. Возникшее возгорание локализовали, уточнил Хинштейн.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В школе не проводятся занятия, добавил он. Утром 18 марта Хинштейн сообщил, что в Суджанском районе в результате удара двух FPV-дронов ранения получили четыре мирных жителя. Еще одна атака произошла в Тимском районе. Там беспилотник самолетного типа упал рядом с «Газелью», перевозившей хлеб. В результате этого пострадал водитель грузовика.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами