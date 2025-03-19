Хинштейн сообщил об ударах ВСУ по зданию больницы в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по больнице в Хомутовском районе Курской области. Никто не пострадал, об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«‎Сегодня под атаку врага попал Хомутовский район. Украинский FPV-дрон ударил по зданию Хомутовской ЦРБ. В результате атаки посечен фасад здания и остекление первого и второго этажей», — сообщил Хинштейн.

Он также призвал жителей области пока не возвращаться в приграничные районы.

Накануне, как сообщал врио главы региона, украинские военные ударили по зданию школы в деревне Рыжевка Рыльского района. В результате атаки получила повреждения кровля здания. Возникшее возгорание локализовали, уточнил Хинштейн.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В школе не проводятся занятия, добавил он. Утром 18 марта Хинштейн сообщил, что в Суджанском районе в результате удара двух FPV-дронов ранения получили четыре мирных жителя. Еще одна атака произошла в Тимском районе. Там беспилотник самолетного типа упал рядом с «Газелью», перевозившей хлеб. В результате этого пострадал водитель грузовика.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.