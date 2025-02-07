Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) хорошо укрепились в Курской области и используют против России часть оборонительных сооружений, известных как «линия Суровикина». Об этом рассказал военный эксперт, экс-министр госбезопасности Донецкой народной республики Андрей Пинчук, его заявление приводит Tsargrad.tv.

По словам эксперта, украинские формирования задействуют не только эту линию, но и другие российские укрепления. Однако нельзя говорить о том, что факт использования укреплений против России не говорит о качестве возведенных фортификаций.

«Нельзя сказать, что эти инженерные сооружения были плохими. <...> Просто они не были насыщены личным составом в должной степени», — отметил Пинчук.

Таким образом, пишет Tsargrad.tv, на данном этапе любая заморозка линии фронта означает, что под украинской оккупацией окажется часть территории Курской области. Поэтому в такой ситуации остается только один выход — уничтожать формирования ВСУ в регионе силовым военным путем. Как только погода изменится, будет возможность использовать обходные пути для атак и наступления, зачистка области будет идти намного быстрее, заключил Пинчук.

«Линия Суровикина» — это собирательное название укреплений, которые были возведены в зоне специальной военной операции для отражения контратак ВСУ в период командования объединенной группировкой войск генералом Сергеем Суровикиным. Те оборонительные сооружения, которые возвели в Курской области, не относятся к этим укреплениям, однако были названы так же, потому что их построили по аналогии.

Утром 6 февраля ВСУ предприняли попытку провести контрнаступление в Курской области, осуществив несколько волн атак. Российские военнослужащие отразили все нападения. В результате Киев потерял шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин, а также почти 41% от общего числа бойцов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт сообщил об отсутствии хороших новостей для Киева из Курской области.