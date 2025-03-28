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Появилось видео Героя России Тибилова после сообщений о его смерти в бою

Опубликовано видео Героя РФ Тибилова после сообщений о его гибели

В сети появилось видео, снятое Героем России майором Маратом Тибиловым («Талиб») незадолго до его гибели в районе Курска. Ролик был опубликован военным блогером, известным под псевдонимом «Белорусский силовик», в Telegram-канале.

На кадрах запечатлена ночная работа реактивной системы залпового огня по позициям Вооруженных сил Украины. К публикации видео блогер добавил комментарий: «последнее видео, присланное мне Талибом. Быть воином — значит жить вечно».

28 марта стало известно о гибели Героя России майора Марата Тибилова при исполнении служебного долга в Курской области. Росгвардия подтвердила эту информацию и выразила соболезнования родным и близким офицера. Тибилов принимал участие в специальной военной операции с самого начала, выполняя задачи высокой сложности в Запорожской области, на территориях ДНР и ЛНР, а также в Курской области. За мужество и героизм он был награжден двумя орденами Мужества, а позднее удостоен звания Героя Российской Федерации, получив медаль из рук Президента Владимира Путина 23 февраля 2025 года в Кремле.

Ранее стали известны дата и место прощания с военкором Первого канала Прокофьевой.

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