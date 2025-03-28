В Минобороны раскрыли подробности атаки нефтеперерабатывающего завода десятками БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать территорию нефтеперерабатывающего завода в Саратовской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

По данным российского оборонного ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС России утром 28 марта сбили 19 ударных украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионом.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ утром 28 марта нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа», в результате которого произошло возгорание, энергообъект оказался фактически уничтожен.

В ведомстве указали, что Украина в очередной раз нарушила достигнутое с Россией соглашение о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

26 марта ВСУ при помощи дрона ударили по объекту энергетики в Брянской области. По данным Минобороны, целью беспилотника был объект филиала ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго». В результате удара БПЛА произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ. Без электричества остались жители домов в Комаричском районе.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии доверия к Киеву.