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Хинштейн пообещал увековечить память погибшего Героя России Тибилова

Хинштейн: Герой России Тибилов погиб от прямого удара ВСУ, тело доставят в Курск
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Александр Казаков/ТАСС

Врио главы Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что тело погибшего Героя России майора Марата Тибилова (позывной «Талиб») доставят в Курск.

По его словам, Тибилов погиб в результате прямого удара со стороны ВСУ по территории Черкасского Поречного Курской области. Глава региона назвал случившееся трагедией и пообещал увековечить память о военном.

Тибилова не стало во время выполнения боевой задачи.

Марат Тибилов родился в Северной Осетии. Он участвовал в специальной военной операции с первого дня, в частности, выполнял боевые задачи на Запорожье, в ДНР, ЛНР и в Курской области.

В 2022 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в зоне боевых действий, Тибилова наградили двумя орденами Мужества. Позже он получил звание Героя Российской Федерации. 23 февраля 2025 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент Владимир Путин вручил военному медаль «Золотая Звезда».

Ранее Путин присвоил звание Героя России погибшему вице-губернатору Приморья.

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