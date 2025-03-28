Минобороны: ВС РФ нанесли семь групповых ударов по ВСУ за неделю

Министерство обороны России сообщило, что с 22 по 28 марта Вооруженные силы Российской Федерации нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Минобороны отметили, что в результате ударов были поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр ВСУ, пункты управления, цеха БПЛА, склады боеприпасов, а также места дислокаций военнослужащих.

Также министерство обороны России сообщило, что в Курской области за сутки потери Вооруженных сил Украины составили более 320 военнослужащих. 28 марта Минобороны РФ рассказало, что российские военные освободили село Гоголевка в Суджанском районе Курской области. Кроме того, они нанесли удар по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

Ранее подразделения группировки войск «Север» уничтожили десант ВСУ в Курской области.