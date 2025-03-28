Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ нанесли семь групповых ударов по ВСУ за неделю

Минобороны: ВС РФ нанесли семь групповых ударов по ВСУ за неделю
close
Владимир Вяткин/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что с 22 по 28 марта Вооруженные силы Российской Федерации нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Минобороны отметили, что в результате ударов были поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр ВСУ, пункты управления, цеха БПЛА, склады боеприпасов, а также места дислокаций военнослужащих.

Также министерство обороны России сообщило, что в Курской области за сутки потери Вооруженных сил Украины составили более 320 военнослужащих. 28 марта Минобороны РФ рассказало, что российские военные освободили село Гоголевка в Суджанском районе Курской области. Кроме того, они нанесли удар по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

Ранее подразделения группировки войск «Север» уничтожили десант ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами