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ВСУ нанесли артиллерийский удар по энергообъекту в Белгородской области

Минобороны РФ: белгородский энергообъект подвергся артиллерийскому обстрелу ВСУ
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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинские военные нанесли артиллерийский удар по энергообъекту в Белгородской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

По информации российского оборонного ведомства, артиллерийскому обстрелу подвергся объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». Атака произошла 27 марта около 15:00.

В министерстве отметили, что в результате обстрела жители Шебекинского района остались без электроэнергии.

«Все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по гражданской энергетической инфраструктуре России являются уловкой с целью не допустить обрушения фронта Вооруженных сил Украины и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских «союзников»», — сказали в Минобороны России.

27 марта ВСУ с помощью беспилотника ударили по энергетическому объекту в Брянской области.

Накануне в Минобороны России заявили, что Украина продолжает нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации, несмотря на принятие Киевом достигнутых в Эр-Рияде 24 марта договоренностей между Москвой и Вашингтоном по прекращению атак на объекты гражданской энергетики.

Ранее в МИД России заявили, что атаки Украины на энергообъекты подтверждают ее недоговороспособность.

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