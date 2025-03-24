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Российские военные подняли упавший православный крест в Курской области

РИА Новости: бойцы ВС РФ подняли поврежденный крест на границе Курской области
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Максим Захаров/РИА Новости

Российские военнослужащие подняли и установили железный православный крест на границе Курской области, который получил повреждения в ходе боевых действий. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, упавший крест нашли на окраине населенного пункта Свердликово. Так как конструкция достаточно большая и тяжелая, ее поднимали сразу пять бойцов Вооруженных сил РФ. В материале уточняется, что это сделали десантники.

17 февраля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны освободили населенный пункт Свердликово в Курской области от украинских формирований. Боевую задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Север».

28 февраля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» написал, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку контратаковать в районе Свердликово. Украинские формирования отправили в бой свою бронетехнику, но колонну встретили члены 137-го полка Воздушно-десантных войск РФ. В результате машины ВСУ были уничтожены, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об обстреле храма XIX века в Курской области со стороны ВСУ.

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