Назван тип атаковавших Саратовскую область беспилотников ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Саратовскую область беспилотниками типа «Лютый». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщает канал, этот тип беспилотников способен преодолевать расстояния до 1000 километров и нести до 50 килограммов взрывчатки. Журналисты канала обратили внимание на то, что за прошедшую ночь жители региона слышали около десяти взрывов. Во время атаки никто не пострадал.

Несколько часов назад в интернете появились кадры атаки беспилотников над Саратовской областью.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в регионе объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, соответствующее сообщение было передано министерством обороны России. Он также отметил, что все экстренные службы приведены в боевую готовность.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в сети появилось видео незаметного удара российского дрона по солдату ВСУ.